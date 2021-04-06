وزارة المياه والبيئة تحذر من اصطياد النمر العربي المهدد بالانقراض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

حذرت وزارة المياه والبيئة، من خرق حظر صيد الحيوانات المعرضة للانقراض خاصة النمر العربي.



وأكد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، على ضرورة الامتناع عن صيد الحيوانات البرية المهددة بالانقراض..داعيا المواطنين ومرتادي المحميات الطبيعية والبرية والصيادين إلى المبادرة بإطلاق وإعادة ما يتم صيده من هذه الحيوانات إلى موائلها.

وشدد الوزير على الأجهزة المختصة، باتخاذ الإجراءات العقابية والقانونية بحق من يخالف قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية، وكل ما يندرج في إطار اتفاقية CITES الدولية الموقعة عليها بلادنا.

ودعا الشرجبي، المواطنين والصيادين، إلى ضرورة الحفاظ على البيئة وعدم العبث بها، والتوقف عن التعرض للحيوانات المعرضة للانقراض بما في ذلك النمور العربية التي تعد واحدة من الأنواع الهامة في البيئة البرية اليمنية.

ولفت الى ان الوزارة تعمل ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بحماية البيئة في اليمن والاقليم، على ترتيب بيئة ملائمة لحماية الانواع المنقرضة وفي المقدمة منها النمر العربي الذي تكررت حوادث اصطياده خلال الاشهر الماضية.