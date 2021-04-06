شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليمن تشارك في الدورة التاسعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين والندوة السابعة للاستثمارات المنعقدة في العاصمة الصينية بكين بوفد تراسه وكيل وزارة الصناعة والتجارة علي الشرفي، وضم القائم باعمال السفارة اليمنية في بكين أحمد جابر.



وتناول المنتدى، بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين من الدول العربية والصين والمنظمات العربية المتخصصة، العديد من الموضوعات الهامة من خلال جلستي عمل، الأولى بعنوان "تعزيز الاندماج الاقتصادي ورفع مستوى التعاون"، والثانية "تحقيق التنمية في الاقتصاد الرقمي".

شارك في اعمال الدورة نائب رئيس الغرفة التجارية أبوبكر سالم باعباد.