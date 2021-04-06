السفير مارم يشارك في مؤتمر تعليم الوافدين والتحول الرقمي بالازهر الشريف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

شارك سفير بلادنا لدى جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مارم، اليوم، في المؤتمر الافتراضي السنوي الاول حول تعليم الوافدين والتحول الرقمي الذي يقيمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين ‏والأجانب بالازهر الشريف.



وعبر السفير مارم في كلمته، عن شكره وتقديره للدعوة الرسمية التي تلقتها بلادنا من الازهر الشريف للمشاركة في المؤتمر الافتراضي السنوي الاول حول تعليم الوافدين والتحول الرقمي، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف ‏عام من فضيلة أ.د/ محمد الضويني وكيل الأزهر.

واشاد السفير مارم بإقامة مثل هذه المؤتمرات والورش لمواكبة التطور المتسارع في تكنلوجيا الاتصال والمعلومات وتطبيق تقنيات التحول الرقمي على الواقع العملي بعد ان اصبحت منهج واسلوب حياة يرفع من زيادة الانتاجية ويوفر الوقت ويخفض التكلفة في كل مناحي الحياة ..مشيراً الى ان التحول الرقمي يعد احد ابرز الوسائل التنموية التي تقدمها الحكومات سوى لمؤسساتها او للقطاع الخاص الذي يعتمد على التقنيات الرقمية وهذا يلاحظ بوضوح توجه القيادة المصرية الى بناء مصر الرقمية وتمكين الدولة من الحكومة الالكترونية.

وقال مارم " كما عودنا الازهر الشريف الاهتمام بالطلاب الوافدين الى مصر ، ودعمهم علمياً وفكرياً ليكونوا سفراء للأزهر في بلادهم، قادرين على حمل منهج الوسطية ونشر صحيح الدين في العالم كله، واليوم بهذا المؤتمر يؤكد الازهر بانه الصرح الاسلامي الذي يمثل دين المعرفة والعلم وان الحكمة ضالة المؤمن في كل عصر وزمان".

كما عبر السفير مارم عن شكر القيادة السياسية اليمنية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادى الى جمهورية مصر العربية ممثلة برائد التنمية الشاملة والتحول الرقمي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والى فضيلة الامام الاكبر شيخ الازهر أ.د/ أحمد الطيب الشريف لما قدموه لكل يمني هبط على ارض مصر يجد فيها ماطلب ورغب على المستوى الاجتماعي والسياسي والعلمي.