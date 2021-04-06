شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير العشبي يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الباكستاني سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى اسلام اباد محمد العشبي، اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشئون الشرق الاوسط الدكتور خالد ميمون، سبل تعزير وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.



واطلع السفير العشبي، المسؤول الباكستاني على اخر التطورات على الساحة في بلادنا، وترحيب الحكومة بالمبادرة السعودية لوقف الحرب واحلال السلام..مشيراً الى استمرار استهداف المليشيات الحوثية لمخيمات النازحين في كل من محافظتي مأرب وحجة، وصمت المنظمات الانسانية والدولية ازاء هذه الانتهاكات الانسانية.