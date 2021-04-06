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السفير العشبي يبحث مع وكيل وزارة الخارجية الباكستاني سبل تعزيز التعاون الثنائي

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث سفير اليمن لدى اسلام اباد محمد العشبي، اليوم، مع وكيل وزارة الخارجية الباكستانية لشئون الشرق الاوسط الدكتور خالد ميمون، سبل تعزير وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.

واطلع السفير العشبي، المسؤول الباكستاني على اخر التطورات على الساحة في بلادنا، وترحيب الحكومة بالمبادرة لوقف الحرب واحلال السلام..مشيراً الى استمرار استهداف المليشيات الحوثية لمخيمات النازحين في كل من محافظتي مأرب وحجة، وصمت المنظمات الانسانية والدولية ازاء هذه الانتهاكات الانسانية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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