استكمال مشروع رصف الأرصفة الجانبية لشارع صرواح بمدينة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

استكمل فرع الصندوق الاجتماعي للتمنية بمحافظتي مأرب والجوف، اليوم، مشروع رصف الأرصفة الجانبية لشارع صرواح شمال مدينة مأرب بتكلفة اجمالية بلغت 170 ألف دولار وبتمويل ذاتي.



وشمل المشروع رصف الأرصفة الجانبية لشارع صرواح ببلاط الانترلوك بطول 2.5 كيلو متر ومساحة إجمالية تقدر بنحو 10000 متر مربع بالإضافة إلى طلاء وترميم الأرصفة القديمة وصيانتها وإنشاء موقف خاص بفرع مصلحة الهجرة والجوازات في المحافظة.

وخلال تسلم المشروع، أشاد نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بمأرب محمد السعيدي بمساهمة الصندوق الاجتماعي للتنمية في تحديث وتطوير البينة التحتية لمدينة مأرب وتنفيذ مثل هذه المشاريع الحيوية والمهمة خاصة في أعمال الطرق والتحسين بما يسهم في إظهار مدينة مأرب وشوارعها الرئيسية والفرعية بمظهرها الحضاري اللائق.