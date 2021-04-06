السقطري يناقش دور بنك التسليف التعاوني الزراعي في تنمية القطاع الزراعي والسمكي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع المدير التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) حاشد الهمداني، دور البنك في تنمية القطاع الزراعي والسمكي والمشاريع التي نفذها خلال الفترة الماضية في تنمية تلك القطاعات وخلق تنمية مستدامة في المجتمعات.



واستمع الوزير السقطري، من مدير البنك وفريق تقنية المعلومات وإدارة المنشآت الصغيرة والصناديق في البنك ،إلى شرح عن طريق العرض التقديمي، لأقسام البنك والخدمات المميزة التي يقدمها للعملاء في المركز الرئيسي بعدن، ودور واهداف برنامج بادر المتخصص بدعم مشاريع سبل العيش والمشاريع الزراعية والسمكية والحيوانية والريفية.

وأشاد الوزير السقطري، بالدور الذي يقوم به كاك بنك في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال دعمه للقطاع الزراعي والسمكي..موجهاً بتشكيل فريق مشترك من البنك والوزارة لعمل حلقة نقاش حول الأعمال المشتركة بين الجانبين بما يعود من تحقيق تنمية القطاعين الزراعي والسمكي في المحافظات المحررة.