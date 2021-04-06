بدء دورة تدريبية في مجال المتابعة والتقييم وإعداد التقارير الإدارية بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة مأرب، اليوم، الدورة التدريبية في مجال المتابعة والتقييم وإعداد التقارير الإدارية التي نظمتها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب.



وتهدف الدورة التي تستمر أربعة أيام الى تحسين مستوی أداء 40 موظفاً وموظفة من كوادر المكاتب التنفيذية بالمحافظة ورفع مهاراتهم في مجال متابعة تنفيذ الخطط الإدارية وصنع الحلول والمقترحات لتحقيق الأهداف وتقييم مستوی الأداء وإعداد التقارير الإدارية المختلفة.

وخلال إفتتاح الدورة، أكد وكيل محافظة مأرب للشئون الإدارية عبدالله الباكري، علی أهمية التأهيل المستمر للموظفين وتنمية مهاراتهم وقدراتهم بالتقنيات والعلوم الحديثة التي تنشط أداءهم وتحسن مستوی إنجاز المعاملات و الخدمات للمستفيدين..مشدداً علی ضرورة تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب كمبدأ إداري لتفعيل الأداء وانجاز المهام في المكاتب التنفيذية وتقديم صورة إيجابية وذلك من خلال الرقابة الذاتية واستشعار المسؤولية لدی الموظفين .

من جانبه أوضح مدير عام إدارة بحوث التنمية الإدارية والتدريب بمأرب جمال قاسم، أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة دورات تدريبية تعتزم الإدارة تنفيذها خلال الفترة القادمة بهدف رفع كفاءة الكوادر الوظيفية لموظفي المكاتب التنفيذية وتجويد الأداء الحكومي وتغيير أنماط التعامل مع المستفيدين إلی الأفضل بما يسهم في إنجاح خطط التنمية.