اجتماع برئاسة وزير النقل يناقش الاجراءات المتعلقة بتأهيل مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع استثنائي عقد، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، وضم رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والارصاد الكابتن صالح بن نهيد، ورئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن احمد العلواني، الاجراءات المتعلقة بتأهيل مطار عدن الدولي.



واستعرض الاجتماع، الترتيبات النهائية المتصلة بعملية تسليم المواقع في مطار عدن والمقرر إعادة تاهيلها وتحديثها وتطويرها بحسب مشروع تطوير وتحديث المطار الممول من قبل البرنامج السعودي والذي جرى التوقيع عليه في 15 مارس من العام الجاري 2021 بين كل من وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن والشركة المنفذة للمشروع.

واكد وزير النقل ،بان مطار عدن الدولي يمثل واجهة البلد عموماً والعاصمة المؤقتة عدن خصوصاً ..مشدداً على ضرورة وأهمية تضافر كافة الجهود وتذليل الصعوبات التي قد تعترض سير عملية تحديث وتطوير المطار .

واشاد الوزير الدكتور عبدالسلام حميد، على الجهود التي تبذلها كلاً من قيادة هيئة الطيران المدني والارصاد وقيادة شركة طيران اليمنية في سبيل تعزيز خدمات الملاحة الجوية وتحسين خدمات الطيران .