عبدون يفتتح عدداً من المشروعات التربوية بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل أول وزارة التربية والتعليم الأستاذ جمال سالم عبدون،اليوم، بعدد من مديريات الوادي والصحراء، مشاريع تربوية وتعليمية جديدة بناء على توجيهات محافظ حضرموت فرج سالمين البحسني.



حيث شهدت مديرية عمد أول زيارة للوكيل عبدون يرافقه فيها المدير العام لمكتب الوزارة بالوادي والصحراء الأستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم قام خلالها بافتتاح معملٍ للحاسوب بثانوية قضاعة بحضور المدير العام لمديرية عمد الأستاذ مبارك عبدالله الضريبي ومدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ فهد سالمين الضريبي وكذا افتتاح مختبرين علميين في كلٍّ من مدرستي خالد بن الوليد بالخربة وعمر بن الخطاب بمنطقة رباط باكوبن.

إلى ذلك قام وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون بمعية المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء بافتتاح قاعة النشاطات بروضة حريضة مديرية حريصة بحضور مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية الأستاذ حسن عبدالله النهدي واختتم الوكيل عبدون جولته بافتتاح معمل الحاسوب الحديث وقاعة المختبر العلمي بثانوية رخية للبنين وتفقده لصالة الألعاب الجديدة بروضة رخية بحضور الأستاذ أحمد عمر بن عجيان المدير العام للمديرية والأستاذ هاشم حسن الحامد مدير إدارة التربية والتعليم بالمديرية بعد ذلك قُدم درعا الشكر والعرفان من قبل إدارة التربية والتعليم بالمديرية للوكيل عبدون والدكتور فلهوم .

وخلال لقائه بالإدارات المدرسية أكد الوكيل عبدون أن الزيارة تأتي ضمن سلسلة الزيارات في إطار البرنامج لهذه المديريات التي تقوم بها قيادة مكتبي الوزارة بالساحل والوادي للاطلاع على أوضاع القطاع التربوي والتعليمي بالمديريات لاسيما النائية منها .

مشيراً إلى أن قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة براعي التعليم الأول محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني أعطت جل العناية والاهتمام بقطاع التعليم بجميع مديريات الساحل والوادي.

لافتاً إلى أن هذه التدخلات النوعية تشكل أهمية كبيرة من حيث ربط الجانب النظري بالتطبيق العملي و أن يكون لها الأثر الملموس في واقع العملية التربوية والتعليمية على الطلاب والطالبات في التحصيل العلمي بالعام الدراسي القادم .

ووجه الوكيل عبدون بتوفير عدد من الاحتياجات الضرورية للمدارس والثانويات بتلك المديريات .

بدوره أثنى المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء الأستاذ الدكتور محمد أحمد فلهوم على الجهود المبذولة والمتابعة الحثيثة من قبل وكيل أول الوزارة مدير تربية حضرموت الأستاذ جمال سالم عبدون مع قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في افتتاح حزمة من المشروعات من قاعات للمختبرات ومعامل للحاسوب إضافة لتوفير كل الوسائل التعليمية من أثاث مدرسي وكذلك سد الشواغر في الكادر التدريسي وتوزيع الجوائز التشجيعية التحفيزية للطلاب والتلاميذ بجميع مديريات الوادي والصحراء