بعد غيابه عن أسرته لأكثر من عقد.. أمن المهرة يسلم مفقودا إلى أهله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية شحن بمحافظة المهرة، على مفقود في حالة صحية صعبة، وتمت إحالته إلى إدارة البحث الجنائي بالمحافظة لاستجوابه لمعرفة معلوماته الشخصية.



وبعد إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أصدرت إدارة البحث الجنائي تعميمًا على وسائل التواصل الاجتماعي مرفق بصورته الشخصية للوصول إلى أسرته وأقربائه، وسط تفاعل مجتمعي واسع.

وتم التوصل إلى أقاربه من خلال التعميم، وتبين أن المفقود يدعى "هيثم عبدالغني محمد حازم" من أهالي محافظة تعز، ويسكن في محافظة صنعاء، وبعد التحقق من ادعاء أقارب المفقود، تم إرساله إليهم .

وبهذا الصدد؛ تقدم نائب مدير أمن المهرة مدير البحث الجنائي العقيد ركن أحمد علي رعفيت، بالشكر لكل المواطنين لتفاعلهم وتعاونهم مع رجال الأمن، والذي من خلالهم استطاعت الأجهزة الأمنية أن تقوم بدورها على أكمل وجه، ونجاح عملية إيصال المفقود إلى أسرته ورسم الابتسامة على وجوههم بعد فقدان ابنهم لسنوات طويلة