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غوبل: ننصح المواطنيين في اليمن بتأجيل سفرهم إلى الهند حتى تحسن الأوضاع

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

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نصح القنصل اليمني في مومباي الدكتور يحيى غوبل المواطنين في اليمن بتأجيل سفرهم إلى الهند حتى تحسن الوضع الصحي.

 

 

وقال غوبل: "9857 إصابة و 21 حالة وفاة  بفيروس خلال 24 ساعة فقط في مدينة مومباي وحدها".

 

 

واضاف بالقول: "نهيب بأبناء جاليتنا اليمنية عدم التنقل لغير الضرورة".

 

واختتم قائلا: "ننصح المواطنين في اليمن بتأجيل سفرهم الى الهند حتى يتحسن الوضع"

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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