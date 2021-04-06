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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوبل: ننصح المواطنيين في اليمن بتأجيل سفرهم إلى الهند حتى تحسن الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
نصح القنصل اليمني في مومباي الدكتور يحيى غوبل المواطنين في اليمن بتأجيل سفرهم إلى الهند حتى تحسن الوضع الصحي.
وقال غوبل: "9857 إصابة و 21 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة فقط في مدينة مومباي وحدها".
واضاف بالقول: "نهيب بأبناء جاليتنا اليمنية عدم التنقل لغير الضرورة".
واختتم قائلا: "ننصح المواطنين في اليمن بتأجيل سفرهم الى الهند حتى يتحسن الوضع"