واختتم قائلا: "ننصح المواطنين في اليمن بتأجيل سفرهم الى الهند حتى يتحسن الوضع"

نصح القنصل اليمني في مومباي الدكتور يحيى غوبل المواطنين في اليمن بتأجيل سفرهم إلى الهند حتى تحسن الوضع الصحي.

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر غوبل: ننصح المواطنيين في اليمن بتأجيل سفرهم إلى الهند حتى تحسن الأوضاع والان مع التفاصيل الكاملة

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة