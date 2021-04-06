شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شطارة: ابعاد المجلس الانتقالي من مفاوضات الحل النهائي لن يحقق السلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي لطفي شطارة، إن إقصاء المجلس الانتقالي من المشاركة في مفاوضات الحل النهائي سيؤجج الصراع ويعيد عجلة السلام إلى نقطة البداية.



وكتب شطارة، في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "يجب أن تكون الأمور واضحة. بدون مشاركة الانتقالي في مفاوضات الحل النهائي، لن تشهد لا اليمن ولا الإقليم، ولا المجتمع الدولي، أي استقرار في هذا الجزء المهم من العالم".

وأكد شطاره أن كل القوى السياسية ستعود إلى المربع الأول ونقطة البداية.