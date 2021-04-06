اجتماع بتريم يناقش الترتيبات العملية لتطبيق نظام تحصيل الموارد المالية عبر النافذة الواحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش اجتماع عقد، اليوم، بمدينة تريم محافظة حضرموت، الإجراءات الكفيلة لوضع الترتيبات الأولية لتطبيق نظام تحصيل الموارد المالية عبر النافذة الواحدة الذي تسعى السلطة المحلية ممثلة بالإدارة العامة للمواد المالية لتطبيقه على ارض الواقع بهدف زيادة مستوى تحصيل الإيرادات المالية المنصوص عليها في القوانين النافذة.



وجرى في الاجتماع الذي ضم مدير عام مديرية تريم رئيس المجلس المحلي خالد عوض هويدي ومدير عام الموارد المالية بالوادي والصحراء محمود عيظه بن شعبان بحضور أعضاء الهيئة الإدارية ومدراء الإدارات ذات الاختصاص بالمديرية، إعطاء شرح واف عن كيفية تطبيق نظام النافذة الواحدة وآلية عملها والأهداف التي ستتحقق من خلالها وماستقدمه من خدمات وتسهيلات لأصحاب وأرباب النشاطات والأعمال فيما يتعلق باستخراج وتجديد رخص مزاولة

أعمالهم ونشاطاتهم المتنوعة والمختلفة.

واكد الاجتماع على أهمية دور الهيئات الإدارية لمحليي المديريات في تنمية مواردها والصلاحيات التي منحها لها قانون السلطة المحلية رقم4 لسنة

2000م في إدارة وتنمية جميع مواردها و تفعيل كامل للموارد الغير مستغلة .