شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ حجة يطلع على سير العمل في ادارة وعمليات الشرطة العسكرية بمديرية ميدي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع محافظ محافظة حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني، اليوم، على سير العمل في ادارة وعمليات الشرطة العسكرية بمديرية ميدي شمال غرب المحافظة.



واستمع المحافظ، من مدير عمليات الشرطة العقيد عبدالله طرموم ومدير شرطة ميدي العقيد علي أبو قحم، إلى شرح مفصل حول المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية،لحفظ الأمن بالمناطق المحررة وفرض النظام والقانون.

وأشاد السنيني بالمواقف البطولية والتضحيات الكبيرة التي تقدمها الأجهزة الأمنية بالمحافظة من أجل تحقيق الامن والاستقرار والسكينة العامة للمواطنين.