التميمي يشيد بمستوى برامج التدريب والتأهيل بمدرسة الأمل لذوي الهمم بمدينة تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

إطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي، اليوم، على برامج التدريب والتأهيل بمدرسة الأمل لذوي الهمم في مدينة تريم.



وتعرف الوكيل التميمي من إدارة المدرسة، على الأنشطة المعتملة التي تقوم بها الإدارة المدرسية منذ تأسيس المدرسة في عام 2013م ويستفيد منها حاليا 39 طالبا وطالبة التي تستهدف بناء قدراتهم فكريا ومهنيا ، والعمل على إدماجهم في المجتمع من خلال الاستفادة من قدراتهم والكشف عن مواهبهم في

العديد من المجالات .

وأبدى التميمي استعداد السلطة لدعم ومساندة برامج التدريب والتأهيل المدرجة في خطط وبرامج المدرسة والعمل على تعزيز مشاركة المدرسة مع

العديد من الجهات الحكومية والأهلية باعتبار ذلك واجب إنساني يقع على كل فرد في المجتمع تجاه هذه الشريحة.