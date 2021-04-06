بارزيق يزف بشرى لأبناء مديريات ساحل حضرموت الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

الخليج 365 - المكلا

أكد المهندس امين سعيد بارزيق، الوكيل الفني لمحافظة حضرموت، أنه تمّ الاثنين الافتتاح والتشغيل الرسميين لمحطة ميفع حجر الكهربائية بقدرة واحد ميقا واط ، وذلك بعد استكمال العمل الفني والهندسي فيها واجراء التشغيلات التجريبية لها لما من شأنه التأكد من ضمان استمرارية تشغيلها اليومي.



وقال بارزيق في سياق تصريحه لإذاعة المكلا، يسرني بتكليف من القائد المحافظ اللواء الركن فرج سالمين البحسني ونيابة عن سيادته، ان ازف لأبناء حضرموت في الداخل والخارج وعلى وجه الخصوص منهم ، ابناء ميفع حجر بمديرية بروم ميفع وابناء مديريات غرب ساحل حضرموت كافة ، عبر اثير اذاعة المكلا ، هذه البشرى السعيدة التي ستسهم اسهاما كبيرا في التخفيف الفاعل من معاناة انقطاعات التيار الكهربائي بمنطقة ميفع حجر بمديرية بروم ميفع وكل منطقة في حواضر وبوادي مديريات غرب الساحل الحضرمي ستغذيها هذه المحطة بالتيار الكهربائي.

رافق المهندس امين سعيد بارزيق الوكيل الفني لمحافظة حضرموت في افتتاح وتشغيل المحطة الكهربائية الرسميين بمنطقة ميفع حجر بمديرية بروم ميفع ، مديرا عموم المؤسستين العامة للكهرباء وكهرباء الارياف بساحل حضرموت ومدير عام مديرية بروم ميفع وعدد غفير من القيادات والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والاعيان والاعلاميين وابناء مديريات ساحل حضرموت الغربية .. هذا وفي متابعاتنا الاخبارية اللاحقة تفصيلات اوفى حول هذا الخبر