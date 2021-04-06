وزير التربية يطلع على تجربة ثانوية بلقيس للبنات بالغيضة في الوسائل التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

الخليج 365 - المهرة

أكد وزير التربية والتعليم الأستاذ طارق سالم العكبري، على ضرورة الاستفادة من الوسائل التعليمية وتطويرها بما ينعكس بصورة إيجابية على الطلاب وتحسين مستواهم التعليمي.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم، ثانوية بلقيس للبنات بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، ضمن زيارته للمحافظة للاطلاع على سير العملية التربوية والتعليمية، حيث اطلع الوزير من مدير الثانوية الأستاذة فاطمة الشماسي على ما تقدمه منصة التعليم الإلكتروني والتي تبث الدورس التعليمية عبر منصة اليوتيوب، وتشرف عليها إدارة التوجيه والتقويم التربوي بمكتب التربية والتعليم بمدينة الغيضة.

وأشاد الوزير العكبري بهذه التجربة الحديثة في الاستفادة من الوسائل التعليمية المتوفرة وتطويرها إلى نحو أفضل لتواكب التطورات، حاثا في الوقت ذاته بتعميم هذه التجربة لتشمل جميع المدراس في عموم المحافظات.

رافقه في الزيارة مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الأستاذ سمير مبخوت هواش