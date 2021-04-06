إب..مقتل 3 أشخاص في حوادث جنائية منفصلة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة أشخاص في حوادث جنائية منفصلة شهدتها محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت"، إن المواطن "محمد عبدالله الشيخ المرغمي" من أبناء مديرية حبيش (شمال) قُتل، الاثنين، برصاص شقيقه "مختار عبدالله الشيخ المرغمي" إثر خلاف على قطعة أرض.



وبحسب المصادر فإن الجاني أطلق على المجني عليه 6 طلقات نارية في أنحاء متفرقه من جسمه أردته قتيلاً على الفور.



وفي ذات المديرية قُتل المواطن "سليمان علي احمد ربيع" برصاص مسلح يدعى "عصام عبده علي العشاري"، لأسباب غير معروفة.



وشهدت مدينة إب، مقتل الشاب "هيثم عبدالسلام الخضر" في منطقة أحوال الثلاث، برصاص مسلح يدعى "نسيم محمد عباس"، وسط فلتان أمني مروع.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، جرائم قتل يومية في ظل انفلات أمني ممنهج وانتشار واسع للسلاح.

