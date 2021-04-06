المحافظ لملس يعين المحامية نهى مامورا للبريقة

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يزيد بن سلمان - شبوة - صدر قرار من قبل محافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس بتعيين اول مديرة عام لمديرية بمحافظه عدن من الكوادر النسائية . وجاء في القرار بتعيين المحامية نهى محمد صالح البوهي كمدير عام مديرية البريقة / عدن .

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