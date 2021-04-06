الجيش الوطني يسقط "مفخخة" حوثية شمال مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن الجيش الوطني، مساء الإثنين، إسقاط طائرة مفخخة حوثية شمال غرب مدينة مأرب شرقي البلاد.



وقال الجيش في بيان إن الدفاعات الأرضية لقواته تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة "مفخخة" تابعة لمليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران، شمال غرب مدينة مأرب.

وتستخدم ميلشيا الحوثي الطائرات المسيرة المفخخة في تنفيذ هجمات على المناطق المحررة في اليمن أو على الأهداف المدنية في السعودية.

بيان الجيش قال أيضا إن طيران تحالف دعم الشرعية دمر اليوم، 4 دوريات لمليشيات الحوثي كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى شرق مدينة الحزم.

ووفق للبيان، فإن جميع العناصر الحوثية الذين كانوا على متن هذه الدوريات سقطوا قتلى في الغارات المحكمة للتحالف.