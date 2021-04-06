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تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 6 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أسعار الأسماك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مؤخرا، فيما لا يزال سعر سمك التونة "الثمد" المفصل لدى أبناء المحافظة باهضا حتى الآن.

 

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها في حضرموت.. وهي كالتالي:

 

 

الثمد - سعر الكيلو 3500 ريال

 

الشروي - سعرالحوت 3000 ريال

 

الزينوب - سعرالحوت 3000 ريال

 

السمك القشار وانواع البابوسي - سعر الكيلو 1500- 2000 ريال

 

المدية - سعرالكيلو 1800 ريال

 

سعراسماك البياض

 

الطمكري - سعر الحوت 7000 ريال

 

القصعر - سعر الحوت 2500 ريال

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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