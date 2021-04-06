تعرف على أسعار الأسماك في بحر المكلا

وفيما يلي ينشر "الخليج 365" أسعار بعض الأسماك المتعارف عليها في حضرموت.. وهي كالتالي:

ارتفعت أسعار الأسماك في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت مؤخرا، فيما لا يزال سعر سمك التونة "الثمد" المفصل لدى أبناء المحافظة باهضا حتى الآن.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012