مدير شرطة تعز يُجري تغييرات لعدد من مدراء الأقسام

المنامة - ياسر ابراهيم - أجرى مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، الاثنين، تغييرات إدارية لعدد من مدراء أقسام الشرطة.



ووفقا لمركز الإعلام الأمني، فإن العميد الأكحلي أصدر عدد من القرارات بهدف الارتقاء بالعمل الأمني وتحسين وتطوير الأداء ولما تفتضيه مصلحة العمل.



وقضت القرارات بتعيين كل من، العقيد صادق طه عبدالرحمن الحميري مديراً لقسم شرطة الجديري والعقيد محمد عبدالله علي محمد الرباطي مديراً لقسم شرطة الضباب والعقيد صدام سيف سعيد عثمان فارع المخلافي مديراً لقسم شرطة الجحملية.



كما شملت تعيين المقدم عبدالعليم هزاع حسن سعيد الهلالي مديراً لقسم شرطة السواني والنقيب فؤاد قاسم فاضل حسان مديراً لقسم شرطة الحصب والنقيب إسكندر علي عبدالله الشوافي مديراً لشرطة مديرية حيفان.



وشملت القرارات أيضا، تعيين الملازم مصطفى عبدالعزيز سيف محمد الحميدي مديراً لقسم شرطة الذيفاني والملازم ماهر خالد علي صغير الكوري مديراً لقسم شرطة حوض الأشراف.



ومؤخرا شهدت مدينة تعز والمديريات المحررة تحسنا كبيرا وملموسا في الجانب الأمني وتراجع نسبة الحوادث الجنائية.

وكانت شرطة محافظة تعز قد كشفت عن ضبط أكثر من ثلاثة آلاف متهما بقضايا جنائية، وإنجاز 73% قضية جنائية خلال العام المنصرم (2020)، تنوعت بين قضايا جنائية وحوادث مرورية..





