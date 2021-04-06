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أمريكا تعتقل يمنيين اثنين مدرجين في قائمة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت هيئة الجمارك وحماية الحدود في الولايات المتحدة، الاثنين، أن أفرادا من حرس الحدود الأمريكي ألقوا القبض خلال الشهور الماضية على يمنيين اثنين مدرجين على قائمة ترقب للإرهابيين، لدى عبورهما الحدود مع المكسيك بالمخالفة للقانون.

وقالت الهيئة في نشرة صحفية: إن الرجلين اللذين اعتقلا، في يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار، بالقرب من نقطة دخول في كاليفورنيا كانا مدرجين على قائمة حكومية للإرهابيين المشتبه بهم، وعلى قائمة منع الدخول.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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