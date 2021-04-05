"يونيسف" تنفذ مشروع المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات اليمنية 

المنامة - ياسر ابراهيم - قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، إنها نفذت مشروع المياه والإصحاح البيئي في أكثر من 650 مرفقًا صحيًا، في معظم المحافظات اليمنية.

وذكرت المنظمة في تغريدة لها على "تويتر"، اليوم الأحد، "أنها قامت بتنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي، في 650 مرفق صحي، في 23 محافظة يمنية".

وأوضحت "أنها قدّمت تحسينات المياه والصرف الصحي مثل استبدال الصنابير، وإعادة تأهيل المراحيض المتضررة والمغلقة". مشيرة إلى أن هذا التدخل سيسهم "في تقديم خدمات صحية أفضل للناس في اليمن".

يأتي هذا في ظل انتشار الموجة الثانية من وباء كورونا، وعدم توفر المياه والصرف الصحي يسهم في زيادة انتشارها، خصوصا في المرافق الطبية، التي تعد أحد الأماكن الرئيسية لنقل العدوى.