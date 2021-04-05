حضرموت.. احتجاجات شعبية للمطالبة بتحسين الخدمات الأساسية

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت مديريات ساحل محافظة حضرموت، مساء أمس الأحد، مظاهرات واحتجاجات طالبت بتحسين خدمات الكهرباء و الأوضاع المعيشية بالمحافظة.

وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن المظاهرات والاحتجاجات توسعت، وعمت شوارع الديس وأحياء المكلا القديمة والشرج وفوة وروكب والحرشيات".

وأضاف، أن المتظاهرين أغلقوا الشوارع في تلك المديريات بإضرام النار في إطار السيارات ورمي الحجارة، واضطر الأمن لإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين".

وأشار المصدر، إلى أن المتظاهرين توجهوا للاعتصام أمام منزل ومقر المحافظ البحسني الواقع بمنطقة أربعين شقة، لكنهم قوبلوا بإطلاق الرصاص بشكل عشوائي من قبل حراسات المنزل.

ويطالب المحتجون في ساحل حضرموت منذ أشهر، بتحسين الأوضاع المعيشية وتحسين العملة المحلية، وكذا تحسين الكهرباء التي تردت خدماتها في الآونة الأخيرة بشكل كبير جداً بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها المدن الساحلية.

