نائب الرئيس يعزي في وفاة نائب رئيس هيئة الاركان العامة الأسبق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى طارق وعبدالرقيب ومحمد قاسم وإخوانهم، عزاهم فيها بوفاة والدهم اللواء قاسم يحيى قاسم نائب رئيس هيئة الاركان العامة الأسبق، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني.



وأشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والنضالية، و كفاءته وحنكته العسكرية في مختلف المواقع القيادية التي شغلها طوال مشوار حياته الزاخرة بالانضباط والاخلاص للوطن والمؤسسة العسكرية.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأقاربه ومحبيه وكافة آل قاسم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.