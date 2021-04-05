شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي في استشهاد البطل مجاهد علي الظاهري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ علي محمد الظاهري، عزاه في استشهاد نجله البطل الشهيد مجاهد علي محمد الظاهري، وهو يؤدي واجبه الوطني في معارك العزة والكرامة ضد مليشيات الحوثي الإرهابية في جبهات محافظة الضالع.



وأشار نائب الرئيس في البرقية، إلى مناقب وأدوار الشهيد وبطولاته ورفاقه الشهداء في معركة التحرير ضد مليشيا الإرهاب الحوثية، منوها بكفاءته وانضباطه وشجاعته والتضحيات التي قدمها وزملائه ورفاقه الشهداء الابطال في معركة الحرية والكرامة.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الشهيد ومحبيه وكافة زملائه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.