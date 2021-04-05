الارياني يدين جريمة قتل مليشيا الحوثي القيادي في المؤتمر نبيل معياد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة واستنكر باشد العبارات جريمة قتل القيادي في المؤتمر الشعبي العام نبيل معياد، الذي اختطفته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من منزله قبل ثلاثة أعوام، واخفته قسريا ومارست بحقه صنوف التعذيب النفسي والجسدي قبل أن تسلمه لأسرته قبل يوم واحد من وفاته بإصابة بالغة في الراس وحالة صحية مزرية.



واوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان جريمة قتل القيادي المؤتمري نبيل معياد تعيد التذكر بالاوضاع المأساوية التي يعيشها آلاف المختطفين في معتقلات مليشيا الحوثي الارهابية منذ ستة اعوام، من قيادات في الدولة وسياسيين واعلاميين وصحفيين، وما يتعرضون له من صنوف التعذيب النفسي والجسدي، والأوضاع الصعبة لاسرهم.

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، وكافة المنظمات المعنية بحقوق الانسان بادانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على مليشيا الحوثي الارهابية للتنفيذ الفوري وغير المشروط لاتفاق ستوكهولم بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة الكل مقابل الكل.