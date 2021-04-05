شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شبوة.. مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا إلى مستشفى الدفعية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

سلمت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي في مديرية بيحان، أمس الأحد، مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا إلى مستشفى الدفعية.



وشدد العقيد أحمد ناجي العمري رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس في بيحان، على حرص المجلس التخفيف من المعاناة، ومكافحة التفشي الوبائي، وتعزيز قدرات المستشفيات والمنشآت الصحية في المديرية.

بدوره، عبر عبدالله الباني مدير مستشفى الدفعية، عن تقديرة لمبادرات المجلس الانتقالي الجنوبي في المديرية، لتلبية احتياجات المرافق الطبية.