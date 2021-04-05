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افتتاح معرض سنظل نرسم للفن التشكيلي في عدن

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح معرض سنظل نرسم للفن التشكيلي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

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افتتحت جمعية التشكيليين الجنوبيين، يوم الأحد، معرضًا تشكيليًا، برعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن.

 

احتضن المعرض – الذي انطلق تحت عنوان "سنظل نرسم " في الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجمعية - العديد من الرسومات واللوحات الفنية الجميلة والمعبرة.

 

وتألق الفنانون التشكيليون الجنوبيون بأعمالهم الفنية المعروضة ضمن المعرض في قاعة المكتبة الوطنية بمديرية صيرة، وسط إقبال من محبي الفن التشكيلي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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