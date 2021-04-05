شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح معرض سنظل نرسم للفن التشكيلي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتحت جمعية التشكيليين الجنوبيين، يوم الأحد، معرضًا تشكيليًا، برعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن.



احتضن المعرض – الذي انطلق تحت عنوان "سنظل نرسم " في الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجمعية - العديد من الرسومات واللوحات الفنية الجميلة والمعبرة.

وتألق الفنانون التشكيليون الجنوبيون بأعمالهم الفنية المعروضة ضمن المعرض في قاعة المكتبة الوطنية بمديرية صيرة، وسط إقبال من محبي الفن التشكيلي.