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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح معرض سنظل نرسم للفن التشكيلي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021
متابعات_ الخليج 365
افتتحت جمعية التشكيليين الجنوبيين، يوم الأحد، معرضًا تشكيليًا، برعاية القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة عدن.
احتضن المعرض – الذي انطلق تحت عنوان "سنظل نرسم " في الذكرى السنوية الأولى لتأسيس الجمعية - العديد من الرسومات واللوحات الفنية الجميلة والمعبرة.
وتألق الفنانون التشكيليون الجنوبيون بأعمالهم الفنية المعروضة ضمن المعرض في قاعة المكتبة الوطنية بمديرية صيرة، وسط إقبال من محبي الفن التشكيلي.