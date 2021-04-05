مأرب.. تدشين المناقشات العلنية لـ 30 رسالة ماجستير في جامعة إقليم سبأ

المنامة - ياسر ابراهيم - دشن محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ورئيس جامعة إقليم سبأ الدكتور محمد القدسي، الاثنين، المناقشة العلنية لـ 30 رسالة ماجستير في مختلف التخصصات ضمن برنامج الدراسات العليا في الجامعة.



وخلال التدشين أشاد المحافظ بما حققته جامعة إقليم سبأ من إنجازات كبيرة وما خطته من خطوات علمية كبيرة في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في الجامعة خلال الأربع السنوات الماضية في مثل هذه الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها اليمن.



وهنأ العرادة رئاسة الجامعة والباحثين بهذا الإنجاز العلمي والنوعي الكبير مجددا تأكيد دعمه للجامعة وأنشطتها وبرامجها العلمية الهادفة إلى تطوير الأداء العالي والارتقاء بمخرجاته إلى الأفضل بما يلبي احتياجات الوطن ويسهم في نهضته وازدهاره في كافة المجالات.



من جانبه أوضح رئيس الجامعة أن برنامج الماجستير بدأ قبل ثلاث سنوات واستقبل 259 باحثا وباحثة في خمسة برامج علمية في الجامعة واليوم تحتفي بمناقشة رسائل الماجستير لـ 30 باحثا وباحثة ممن استكملوا إعداد رسائلهم في عدة تخصصات.



وأكد أن الجامعة عازمة توسيع البرامج العلمية وفتح برنامج الدكتوراه وإنشاء مراكز بحثية أخرى وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية خلال الخمس السنوات القادمة.

