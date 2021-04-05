شكرا لبحثكم عن خبر المنتصر: وزارة الشباب والرياضة تهتم بتكريم الأبطال المبرزين ورعايتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - إعلام الوزارة

قال مدير عام الاتحادات والأندية فرحان المنتصر، إن نجوم الرياضة اليمنية والمبرزين (داخليًا وخارجيًا)، يحظون برعاية واهتمام مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بقيادة معالي الوزير نايف البكري.

وأضاف في تصريح لـ "موقع الوزارة"، إن النجوم والمبرزين يحظون عادة بالتكريم والاهتمام من قبل القائمين على أمر الرياضة عقب أي انجاز أو بطولة يتم تحقيقها سوا على المستوى المحلي أو الخارجي.

وتابع، "تحرص الوزارة على تكريم هؤلاء الأبطال بشكل منتظم وبطريقة سلسة ومباشرة، بعيدًا عن العقد والروتين الممل، وبما يوازي الجهود التي بذلت من قبل هؤلاء الأبطال وتشريفهم للبلد ورفع اسمها في المحافل العربية والدولية.

ومضى، "الجميل في الأمر إن الوزارة بقيادة الاستاذ نايف البكري، هو اهتمامها بالشباب والرياضيين عمومًا وتحفيزهم بشكل دائم ومستمر، وتوفير كل سبل النجاح أمامهم ومقابلة أي أنجاز يحققوه بالرعاية والتكريم، دون تأخير.

ودأبت وزارة الشباب والرياضة منذ مراحل تأسيسها الأولى مطلع العام 2016، على رعاية الأبطال الذين يمثلون اليمن خارجيًا وتحفيزهم، فضلًا عن الاهتمام الكبير الذي يحظى به الشباب والرياضيين داخليًا، وتنفيذها للعديد من النشاطات والفعاليات وتجهيز المباني والمنشآت وتوفير الأرضية المناسبة لهم وبما يمكنهم من ابراز قدارتهم ومواهبهم المختلفة.