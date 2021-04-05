شكرا لبحثكم عن خبر أفران عدن الخيرية تسيّر قافلة غذائية لأهالي محافظة أبين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

سيّرت هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية (أفران عدن الخيرية) اليوم، قافلة مساعدات غذائية إلى محافظة أبين ضمن حملة استجابة اغاثية عاجلة لدعم الأسر المتعففة في عدد من المديريات.

وأشار المدير التنفيذي لهيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية (أفران عدن الخيرية) سيف اليهري الى أن قافلة المساعدات تضمنت ١٠٠ ألف طن من المساعدات الغذائية لتغطية احتياج أكثر من ١٧ ألف فرد حيث سيتم توزيعها خلال الأيام القادمة في مديريات محافظة أبين.

وأكد اليهري إن هذه القافلة تأتي في إطار حملة استجابة عاجلة من قبل أفران عدن الخيرية، بدعم كريم من رجال الخير والمغتربين وذلك لتلبية احتياجات آلاف الأسر للمساهمة في تجاوز الأوضاع المعيشية المتردية والوقوف إلى جانب تلك الاسر في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

وأضاف اليهري أن حملة الاغاثة الانسانية لأفران عدن الخيرية تتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك والهدف منها تخفيف معاناة الكثير من الاسر في محافظات الجنوب منها عدن ولحج وابين ومناطق متفرقة من يافع.

وبدأت هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الانسانية وذراعها الانساني (أفران عدن الخيرية) بحملة إنسانية عاجلة تهدف لتقديم يد العون للأسر المحتاجة إثر التدهور الاقتصادي حيث سيتم توزيع سلل غذائية عبر مراحل خلال الايام القادمة.

وستقوم الهيئة بتوزيع أكثر من ١٠٠ الف طن من المساعدات الغذائية تشمل أكثر من 11.000 ألف سلة غذائية متنوعة بالإضافة الى ٥٥٠٠ كرتون من التمور يستفيد منها ما يقارب 77 ألف فرد.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية (افران عدن الخيرية) تستهدف أكثر من أربعين ألف أسرة محتاجة من خلال تقديم وجبات عشاء يومية منذ أكثر من ٤ سنوات عبر أفرانها الخيرية المنتشرة في محافظات عدن ولحج وأبين إضافة إلى حملات استجابة عاجلة شملت الجانب الإغاثي والدوائي وغيرها من المشروعات الانسانية المتنوعة.