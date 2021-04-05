شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هادي يعزي في وفاة المناضل اللواء شيخ عبدالله امطلّي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى حسن شيخ امطلّي واخوانه في وفاة والده المناضل اللواء شيخ عبدالله امطلّي رئيس اركان محور الغيظة سابقا.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية والعسكرية في الدفاع عن الثورة والوحدة ومكتسباتها.. معبرا عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. ومبتهلاً هلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اولاده واهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.