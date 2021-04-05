اجتماع يناقش خطة توزيع لقاح فيروس كورونا والوضع الوبائي في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقشت اللجنة الفنية لحملة التحصين ضد فيروس كورونا في اجتماعها اليوم بعدن الترتيبات الفنية والإدارية اللازمة للبدء في إعداد خطط توزيع اللقاح وحصة كل محافظة وتنسيق الآليات الخاصة بذلك.



وتطرق الاجتماع برئاسة وزير الصحة الدكتور قاسم بحيبح إلى ترتيبات تسجيل الكادر الصحي لأخذ اللقاح، بما في ذلك الكادر في المحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية، وتجهيز وإعداد الأدبيات الخاصة بحملة كوفيد-19 وكيفية ضبط الوثائق الخاصة بالتطعيم وتصميم استمارة خاصة ومواصفات مانعة للتلاعب والتزوير.

وأكد وزير الصحة، وجوب التنسيق المجتمعي واشتراك قطاعات واسعة منه للإسهام في خلق وعي إيجابي فاعل لإنجاح حملة التحصين ضد كورونا، وكذا الاستفادة من أئمة وخطباء المساجد والفعاليات الاجتماعية للتعريف باللقاح وأهميته في الوقاية من فيروس كورونا والحد منه .. داعيا إلى الأخذ بالإجراءات الوقائية المتضمنة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وتطهير وغسل الأيدي.

الى ذلك ناقش وزير الصحة في اجتماع منفصل مع لجنة الطوارئ الإشرافية لمجابهة جائحة كورونا الوضع الوبائي الراهن والاشكاليات والمقترحات والحلول وعمل المحاور المختلفة للجنة، ومشكلات الترصد الوبائي بعدن وترتيب عمل منسقي الترصد بمراكز العزل بما يمكنهم من اداء واجباتهم على الوجه الاكمل .

كما ناقش اللقاء موضوعات الفحوصات المخبرية وتحديد معايير الفحص التراكمي والاتجاه لإعداد نشرة صحية يومية تعنى بحركة السرير ونسبة الأشغال اليومي له في مراكز العزل وموضوعات ذات صلة منها تحديد حدة المرض ومستوى الجائحة وتجميع البيانات الاحصائية وتنظيم عمل المختبرات الخاصة وإجراء الفحوصات وتنشيط عمل فرق الاستجابة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة تعزيز عمل غرفة العمليات ألمركزية في متابعة الوضع الصحي بمراكز العزل والتواصل اليومي مع المحافظات والرفع بتقرير الحالة الوبائية والاحتياجات اولا بأول وإصدار الاحصائيات اولا بأول .. مؤكداً على ضرورة تحديد المهام المناطة باللجان المشكلة لتيسير الحملة وتعزيز دور هذه اللجان لخلق فريق عمل واحد يضم القطاعات الصحية المختلفة.

على صعيد متصل بحث وزير الصحة والسكان مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في عدن، الدكتورة نهى محمود عدد من الموضوعات المتصلة بمجالات العمل الصحي ألمشترك وتوحيد الجهود وتنظيمها والسير بها لتعزيز منظومة العمل الصحي ومنها تنفيذ حملة التحصين ضد مرض كوفيد19 والتي يحري التحضير لتنفيذها قريبا .