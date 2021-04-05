وزير التربية يشيد بجهود ثانوية بلقيس للبنات بالغيضة في الوسائل التعليمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير التربية والتعليم طارق سالم العكبري، على أهمية الاستفادة من الوسائل التعليمية وتطويرها بما ينعكس بصورة إيجابية على الطلاب وتحسين مستواهم التعليمي.



جاء ذلك خلال زيارته اليوم، إلى ثانوية بلقيس للبنات بمدينة الغيضة بمحافظة المهرة، للاطلاع على سير العملية التربوية والتعليمية.

واطلع الوزير من مدير الثانوية فاطمة الشماسي على ما تقدمه منصة التعليم الإلكتروني، والتي تبث الدروس التعليمية عبر منصة اليوتيوب، وتشرف عليها إدارة التوجيه والتقويم التربوي بمكتب التربية والتعليم بمدينة الغيضة.

وأشاد الوزير العكبري بهذه التجربة الحديثة في الاستفادة من الوسائل التعليمية المتوفرة وتطويرها إلى نحو أفضل لتواكب التطورات، حاثا في الوقت ذاته بتعميم هذه التجربة لتشمل جميع المدراس في عموم المحافظات.