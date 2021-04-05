لجنة وزارة الداخلية تشيد بالمستوى المتميز للأجهزة الأمنية بساحل حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 - المكـلا

التقى وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية مدير الأمن والشرطة بساحل حضرموت اللواء الركن سعيد علي العامري اليوم بمكتبه بمدينة المكلا لجنة وزارة الداخلية المشكلة بقرار وزير الداخلية بشأن التحقيق في أحداث مديرية بروم ميفع برئاسة رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير.



وفي اللقاء رحّب اللواء العامري برئيس وأعضاء اللجنة .مشيرا الى جهودهم الكبيرة والتي بذلوها خلال الأيام الماضية .

وتحدث باللقاء رئيس اللجنة وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن محمد مساعد الأمير نقلها من خلالها تحيات وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان الذي يتابع بجدية واهتمام بالغ الأوضاع الأمنية بحضرموت مبديا استعداه دعم الأجهزة الأمنية بالمحافظة بما من شانه إنجاح مهامها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجهها .مشيدا بالمستوى المتميز والنجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت وما اظهرته من تفاني وإخلاص جعلتها من المحافظات النموذجية المحررة على مستوى الجمهورية وهذا دليل على قيامهم بمهامهم وواجباتهم المهنية العالية واستشعارا بالمسؤولية الأمنية لأن الوطن يمر بمرحلة صعبة حيث استطاعت من ضبط 1700 قضية وتم تحويلها الى النيابة .

واستمع اللواء الأمير من القيادات الأمنية الى أبرز الصعوبات والمعوقات والعراقيل التي تعترض عمل وخطط الأجهزة الأمنية بالمحافظة.مؤكدا بانه سيتم رفعها ونقلها للوزير بما يسهم في معالجتها وتطوير قدرات رجال الامن بالمحافظة وخاصة في مجال التدريب والتأهيل.

كما قام اللواء العامري يرافقه رئيس وأعضاء اللجنة بجولة في إدارة الامن واطلعوا على غرفة العلميات والقيادة والسيطرة بامن ساحل حضرموت مثمنين الجهود الكبيرة لرجال الامن والتطوير الكبير الذي تشهده حضرموت في المجال الأمني .

حضر اللقاء مدير عام البحث الجنائي بوزارة الداخلية العميد هادي علي عبيد ومدير الرقابة والتفتيش بالوزارة العميد عدنان القلعة ومدير عام الأدلة الجنائية بالوزارة العميد سواده عمر العياشي وعدد من القيادات الأمنية بساحل حضرموت