فقدان 3 صيادين وإنقاذ 15 آخرين في حادث مركب صيد بالبحر الأحمر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 - متابعات

فقد ثلاثة صيادين، فيما تم إنقاذ 15 آخرين، في حادث دهس سفينة شحن، مركب صيد شمال جزيرة زقر بالبحر الأحمر.



وقالت مصادر إن الصيادين وجميعهم ينتمون إلى مديرية الخوخة كانوا على متن المركب يمارسون مهنة الصيد ليلا، عندما عبرت سفينة الشحن فوق القارب، ما أدى إلى سحقه تماما.

وأضافت المصادر أن ثلاثة من الصيادين فقد أثرهم على الفور، فيما تمكن صيادين آخرين من إنقاذ 15 آخرين واوصلوهم إلى شاطيء الجزيرة.

ويلجأ العديد من الصيادين بمناطق الساحل الغربي إلى مزاولة مهنة الإصطياد ليلا لتفادي الرياح القوية خلال ساعات النهار، لكن مغامراتهم تحيط بها العديد من المخاطر