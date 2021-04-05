شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يبعث برقية عزاء بوفاة المناضل قاسم يحيى قاسم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية عزاء ومواساة الى الدكتور طارق وعبدالرقيب ومحمد وفارس قاسم يحيى واخوانه في وفاة والدهم المناضل اللواء قاسم يحي قاسم نائب رئيس هيئة الأركان العامة الأسبق.



واشار الرئيس في برقيته الى مناقب الفقيد الوطنية والنضالية وكفاءته القيادية والعسكرية في مختلف المواقع التي شغلها، فقد كان مثالاً للقيادي والعسكري المخلص لمؤسسته العسكرية وخدمة وطنه ومجتمعه.

وعبر عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلا للمولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.