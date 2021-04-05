تدشين العيادة الطبية المتنقلة الثالثة بمديرية حرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن محافظ حجة اللواء الركن عبدالكريم السنيني ،اليوم، العمل في العيادة الطبية المتنقلة بمنطقة الغرزة بمديرية حرض، بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية وتنفيذ مؤسسة طيبة التنموية.



وفي حفل التدشين الذي حضره وكيل المحافظة محمد صبار ومدير مديرية حيران حمد ربيع وأركان حرب المنطقة الخامسة العميد الركن عبده سليمان ومدير الشئون المدنية إبراهيم عامر، ثمن المحافظ دور السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومؤسسة طيبة للتنمية ودعمهم المستمر لأبناء المديريات المحررة شمال المحافظة.

من جانبه أوضح مدير مؤسسة طيبة عبدالرحمن الخرد أن المؤسسة نفذت ثلاث عيادات متنقلة (في عزلة بني حسن بمديرية عبس وفي منطقة وعلان بمديرية حرض والثالثة في الغرزة بمديرية حرض) وان منظومة العيادات المتنقلة تهدف إلى تقديم الرعاية الأولية والوصول السريع ومعالجة الحالات المرضية المزمنة ومعالجة سوء التغذية لدى الأطفال والأمهات الحوامل.