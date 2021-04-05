شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر اليوم، توزيع كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة لجمعية المعاقين، تمويل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.



وثمن نيمر الدعم الكبير للهيئة العمانية، لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على حرص السلطة المحلية على دعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

فيما أوضح رئيس جمعية المعاقين بالمهرة سالم بلحاف، أنه سيتم توزيع 70 كرسي بكلفة 25000 ريال عماني.