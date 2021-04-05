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توزيع كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمهرة

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توزيع كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

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دشن أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر اليوم، توزيع كراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة لجمعية المعاقين، تمويل الهيئة العمانية للأعمال الخيرية.

 

وثمن نيمر الدعم الكبير للهيئة العمانية، لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا على حرص السلطة المحلية على دعم هذه الفئة ودمجها في المجتمع.

 

فيما أوضح رئيس جمعية المعاقين بالمهرة سالم بلحاف، أنه سيتم توزيع 70 كرسي بكلفة 25000 ريال عماني.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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