شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية يلتقي سفير الامارات لدى بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اليوم، مع سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن سالم الغفلي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.



واستعرض بن مبارك مستجدات الاوضاع في اليمن والجهود الاقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار، وانهاء الحرب العبثية التي اشعلتها مليشيا الحوثي الانقلابية في ظل عدم جدية المليشيات للجنوح الى السلام ومواصلة هجومها العسكري على محافظة مأرب وصمود الابطال من القوات المسلحة ورجال القبائل ومساندة طيران قوات التحالف العربي في صد تلك الهجمات.

وشدد على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن والوقوف وقفه جاده امام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين الامنين في مدينة مارب من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر اطلاق الصواريخ البالستية عليهم وما سينتج من تداعيات انسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري في ظل الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب دون ان يحرك المجتمع الدولي ساكناً.

من جانبه اكد السفير الاماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيها ودعمها للجهود الاقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.