وزير الشباب والرياضة يعزي في وفاة الرئيس السابق لنادي اتحاد سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 - سيئون

نقل وزير الشباب والرياضة نايف صالح البكري، تعازيه إلى أسرة الفقيد مسهل فرحان يسر فرحان ، رئيس نادي الاتحاد في سيئون بوادي حضرموت - سابقا، الذي وافته المنية يوم السبت الموافق 3 ابريل 2021م بعد مشوار حافل بالعطاء على كل المستويات .



وقال الوزير البكري في التعزية التي دونها على منصة فيسبوك :" بألم بالغ وحزن شديد تلقينا نبأ وفاة الشخصية الرياضية الاجتماعية المغفور له بإذن الله مسهل فرحان يسر فرحان ، رئيس نادي الاتحاد بسيئون سابقا، بعد مشوار حافل بالعطاء رياضيا واجتماعيا ".

وأضاف ، "وإزاء هذا المصاب الجلل نتقدم بصادق العزاء والمواساة لأبنائه واسرته الكريمة وذويه، وإلى قيادة ومنتسبي نادي الاتحاد، وكافة الرياضيين في وادي حضرموت، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا إليه راجعون"