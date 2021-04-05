خليفة الانسانية ترفد مدينة زايد2 بمولدات كهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 - سقطرى

رفدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية مدينة زايد2 ومنطقة دفعرهو بنوجد بمولدات كهربائية ومساعدات متنوعة، وسلم فريق المؤسسة مدينة زايد2 بزاحق عدد 2 مولدات كهربائية بقوة 60 كيلو فولت ومنطقة دفعرهو مولد بقوة 30 كيلو فولت يستفيد منها 108 اسرة في المدينة والمنطقة .



ووزع فريق المؤسسة خلال زيارته لمدينة زايد2 مساعدات متنوعة شملت بطانيات وملابس واحذية وتمور وهدايا للأطفال ومبالغ مالية لكل الاسر في المدينة البالغ عددها 78 أسرة

وأوضح مصدر مسؤول بمؤسسة خليفة ان هذه الحملة تأتي ضمن جهود المؤسسة لتوفير احتياجات مختلف مدن ومناطق سقطرى وخاصة الاساسية منها قبل حلول شهر رمضان المبارك للتخفيف من معاناة الاهالي ومساعدتهم في خلق أجواء إيمانية بعيداً عن مصاعب الحياة وظروفها، مشيراً إلى ان فرق المؤسسة مستمرة في نشاطها الإنساني في هذه الايام وخلال الشهر الفضيل لخدمة اهالي الجزيرة في مختلف المجالات ورسم البسمة والسرورعلى وجوههم وإنها معاناتهم السابقة

وثمن جمعان خميس مرجان من مدينة زايد2 دعم دولة الامارات المستمر للمدينة منذ تشييدها بعد تضررهم من اعصاري تشابالا وميج .. لافتاً ان رفد المدينة بمولدين كهربائيين له الاثر في إضاءة المدينة خاصة واننا مقبلين على شهر رمضان المبارك والناس بحاجة لخدمة الكهرباء لمساعدتهم في تأدية واجبهم الديني بكل ارياحية واطمئنان.

متطلبات رمضان

وأشاد المواطن عبدالكريم احمد هلال بهذه اللفتة الإنسانية من مؤسسة خليفة لمدينة زايد2 وتزويدها بمولدات كهربائية للتخفيف عن الأهالي حر الصيف إلى جانب مساعدتهم بمبالغ مالية ومساعدات اخرى للاسرة في المدينة ستسهم في توفير متطلباتهم خلال شهر رمضان الفضيل

الحياة العصرية

وعبر الشيخ يحيى عبدالله ابراهيم عن سروره بهذه المكرمة من مؤسسة خليفة لأهالي مدينة فعرهو والمتمثلة بالمولد الكهربائي الذي يأتي ضمن باكورة الاعمال الإنسانية التي تحصل علي اهالي منطقة دفعرهو من دولة الإمارات عبر مؤسساتها الانسانية.. مقدماً شكره للقائمين على المؤسسة على اهتمامها الدائم بالمناطق النائية وتوفير لها متطلبات الحياة العصرية