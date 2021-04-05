شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يشيد بدور حافة القطن في الحفاظ على الموروث الشعبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم، على نشاط ودور حافة القطن للألعاب الشعبية في مجال الحفاظ الموروث الشعبي.



واستمع التميمي، من مقدم الحافة ردفان باعطوة، الى شرح عن الدور الذي تقوم به الحافة وخدماتها في مديرية القطن في إحياء الموروث الشعبي الأصيل ومساهمتها في رفع الوعي المجتمعي بالقضايا الصحية والتربوية والاجتماعية.