شكرا لبحثكم عن خبر فرقة خليج عدن تصدر بلاغ صحفي بشأن أربعينية الفقيد رائد طه . والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن/ محمد أنور العدني

دعت “فرقة خليج عدن” كل أبناء عدن و مثقفيها و اعلامييها وكوادرها للحضور و إحياء أربعينية الفقيد رائد طه #رائد_الضحكات ، أحد مؤسسي الفرقة و أعمدتها الرئيسية الذي توفي في نهاية فبراير الماضي أثر مرض عضال آلم به ، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 6/ إبريل/2021 الساعة العاشرة صباحًا في قاعة ليلتي المعلا.

حيث تنظم فرقة خليج عدن هذه الذكرى تخليدًا للفقيد رائد طه ووفاء لما قدمه من ابداع وأعمال درامية مسرحية وتلفزيونية خلال العقد الماضي وكان أخرها مسلسل خلف الشمس الذي توفي وهو يقوم بتصويره في محافظة المهرة .

والدعوة عامة لكل محبيه ومحبي فرقة خليج عدن.