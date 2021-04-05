شكرا لبحثكم عن خبر مدير هناعدن يستقيل من منصبه والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قال مدير إذاعة هنا عدن التابعة للمجلس الانتقالي، نزار انور انه قدم استقالته من منصبه، منذ قرابه شهر دون الادلاء بمعلومات اضافية حول اسباب الاستقالة.
واضاف انور إنه قدم استقالته في 9 مارس/اذار الماضي، وطلب ممن يرسلون ملاحظاتهم حول برامج الاذاعة الى المعنيين في قيادة الانتقالي.
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