وفاة قيادي من حزب المؤتمر تحت التعذيب في أحد سجون الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

توفي القيادي المؤتمري نبيل معياد بعد فترة وجيزة من خروجه من أقبية السجون السرية للميليشيا الحوثية، لإسعافه من اصابة خطيرة تعرض لها أثناء عمليات التعذيب.



وأفادت مصادر مقربة من الفقيد معياد انه ظل خلف قضبان السجون الحوثية طيلة ثلاث سنوات ذاق خلالها شتى وأقسى انواع التعذيب الجسدي والنفسي.

وبحسب المصادر فقد أسفرت عمليات التعذيب التي تعرض لها نبيل معياد إلى اصابته اصابة بليغه في الرأس، ما اضطرهم لنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يفارق الحياه بعد أيام من خروجه من المستشفى.

واعتقلت المليشيات الحوثية القيادي المؤتمري نبيل معياد في الثامن من يونيو 2018م، في إطار الحملة التي شنتها بحق عدد من قيادات الحزب عقب انتفاضة الثاني من ديسمبر ضد الميليشيا الحوثية