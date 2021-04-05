مشروع مسام ينزع 10240 لغماً حوثياً خلال مارس الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 5 أبريل 2021

الخليج 365 ـ متابعات

نزعت فرق مشروع مسام لنزع الألغام، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس 2021م، ألفين و277 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.



وكشف المشروع في بيان، اليوم الاثنين، عن تفكيك ألف و495 ذخيرة غير منفجرة، خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن الفرق الميدانية نزعت خلال شهر مارس، 10 آلاف و240 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

وارتفعت أعداد الألغام والعبوات الناسفة التي نزعها مشروع مسام منذ انطلاقه إلى 230.592 لغماً وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة