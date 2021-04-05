شكرا لبحثكم عن خبر اندية العاصمة اليمنية المؤقتة تطالب الحكومة بدعم استثنائي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - هددت اندية العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، رئيس الحكومة د.معين عبدالملك ووزير الشباب والرياضة نايف البكري ومحافظ العاصمة احمد لملس، باتخاذ موقف لم تسمه لكنها حملتهم تبعاته، على خلفية توقف دعم استثنائي تحصل عليه الاندية من رئاسة الوزراء منذ مطلع 2017م يتراوح بين الـ 500 الف ريال يمني والمليون شهريا.
وبسبب الحرب التي يخوضها الحوثي ضد الشرعية اليمنية تأثرت الرياضة في كل جوانبها، ودمرت المنشآت، وتوقفت اغلب الانشطة والبطولات الموسمية الرسمية، وذلك اثر على استثمارات الاندية وعائداتها المالية من الرعاية والدعم غير الحكومي.
وبالإضافة الى الدعم الحكومي الاستثنائي، تحصل الاندية اليمنية في مناطق الحكومة الشرعية على دعم سنوي من صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة ومقره في العاصمة عدن، يصرف بشكل منتظم، لكنه لا يكفي لتغطية كل النفقات التي تتحملها الاندية وهي التي لم تغلق ابوابها امام الرياضيين رغم الظروف الصعبة للبلاد امنيا واقتصاديا.
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